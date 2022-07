Loum a caminho do Reading por empréstimo do FC Porto

Mamadou Loum está a caminho do futebol inglês, concretamente para representar o Reading do competitivo segundo escalão. Sabeque o acordo de empréstimo por parte do FC Porto inclui uma opção de compra no valor de 5 milhões de euros.O médio, de 25 anos, não fazia parte dos planos do FC Porto para a nova temporada, ele que ainda está vinculado aos azuis e brancos até junho de 2024.