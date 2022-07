Loum oficializado no Reading por empréstimo do FC Porto: «Vai ser uma peça importante»

Mamadou Loum foi esta sexta-feira apresentado no Reading. O médio senegalês foi emprestado pelo FC Porto até final da temporada ao clube do Championship, que fica com opção de compra no valor de 5 milhões de euros. O jogador não entrava nos planos de Sérgio Conceição e tem contrato com os campeões nacionais até 2024.Loum recebeu vários elogios do treinador do Reading, Paul Ince. "Será uma peça importante no puzzle. Era muito cobiçado, portanto o facto de nos ter escolhido significa muito para nós", referiu o técnico ao site do emblema britânico.