Luan Brito apenas a título definitivo

O FC Porto terá tentado o empréstimo do ponta-de-lança Luan Brito, mas o Fluminense recusou essa proposta.O clube carioca só admite abrir mão do seu jovem goleador a título definitivo. Seja qual for a modalidade de negócio, o brasileiro será reforço para a equipa B dos dragões.