Luan Brito oficializado no FC Porto: «Taremi e Evanilson são referências para mim»

Bem-vindo, Luan Brito! ??

Aí está Luan Brito! Depois de muitos avanços e retrocessos, o jovem ponta-de-lança brasileiro foi finalmente oficializado pelo FC Porto esta segunda-feira, confirmando-se o cenário de empréstimo por 18 meses que há muito era adiantado. Os dragões, conformetem vindo a escrever, ficam com uma opção de compra junto do Fluminense que pode ir até aos 4,5 milhões de euros, dependendo da concretização de determinados objetivos.Na hora de se apresentar, Luan Brito, de 20 anos, não escondeu a felicidade por chegar a um clube da dimensão do FC Porto e de poder aprender com goleadores como Evanilson e Taremi. "É um momento único na minha vida. Estou muito feliz por chegar a um clube do tamanho do FC Porto e espero trazer muitas alegrias para os adeptos deste enorme clube", começou por dizer aos meios do clube, completando: "O Taremi e o Evanilson, que veio do mesmo clube que eu, são referências para mim e espero chegar ao nível deles para dar muitas alegrias aos adeptos."Sobre Evanilson, admite que falou com o ex-Fluminense antes de dar início a esta aventura nos dragões. "Falei com ele, disse que me vai receber bem e mostrar como funcionam as coisas. Sempre foi uma referência para mim no Fluminense, é um exemplo dentro e fora de campo", revelou Luan Brito, que se apresentou aos adeptos do FC Porto e mostrou-se ambicioso para o futuro: "Sou um avançado que procura sempre ajudar a equipa ao fazer golos e assistências no último terço. Eu gosto de fazer de pivô, sou um avançado de área e sempre que a bola estiver lá vou procurar fazer golos. Quero fazer muitos golos, dar alegrias aos adeptos, conquistar títulos e colocar o meu nome na história deste enorme clube."