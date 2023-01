Luan Brito viaja amanhã para se juntar à equipa B do FC Porto

Luan Brito viaja amanhã à noite para a Invicta para se juntar à equipa B do FC Porto. O avançado, de 20 anos, vai renovar por uma época com o Fluminense, na parte da manhã, e será posteriormente emprestado por uma temporada e meia aos dragões, noticiou o 'Globoesporte'. De acordo com a mesma notícia, os portistas ficam com uma opção de compra de 4,5 milhões de euros, que inclui um valor fixo e algumas variáveis.O jovem dianteiro chega com ritmo competitivo, uma vez que estava a representar o Fluminense na Copinha, por quem marcou três golos, colocando-se de imediato à disposição de António Folha na equipa B dos dragões.