Luciano D'Onofrio recorda FC Porto pioneiro a vender: «Pinto da Costa era o arquiteto e eu era o engenheiro»

"Como pode o FC Porto vender jogadores por tanto dinheiro todos os verões?". Este é o título que o jornal belga 'Nieuws Blad' dá à reportagem que tem Luciano D'Onofrio como protagonista principal. O antigo futebolista chegou a Portugal em 1981 para jogar no Portimonense mas foi como agente de jogadores que ganhou nome. Antes disso, foi dirigente do FC Porto e, face a essa experiência, é convidado a explicar como é que os dragões são craques a transaccionar atletas."O segredo era a política do nosso clube", garantiu D'Onofrio, falando dos tempos em que foi braço-direito de Pinto da Costa nos anos 80. "Fomos um dos primeiros na Europa realmente a investir em jogadores. Quer dizer, nós comprávamos jogadores o mais barato possível e tentámos vendê-los o mais caro possível. A economia do futebol. O meu cargo de diretor desportivo também era novo. Agora, todos os clubes têm um, mas não era esse o caso na altura. Nos países pequenos, todos trabalham assim agora, mas as pessoas pensaram naquele tempo: é um bom jogador, vamos comprá-lo", começou por explicar o ex-dirigente, de 67 anos, ligado a várias transferências reconhecidas do clube da Invicta."O presidente era o arquiteto, eu era o engenheiro. O facto de o FC Porto se ter tornado no clube que é hoje é, naturalmente, mérito de Pinto da Costa. Saí de lá em 1991. Eu queria algo diferente e comecei a gerir os jogadores. No entanto, o clube perpetuou a sua política, com todo o sucesso que isso implicava. O FC Porto continuou a desenvolver-se e a profissionalizar-se. Contribuí para isso, mas o trabalho foi continuado de forma excelente. Há um novo centro de treinos, um novo estádio. O presidente é uma grande personalidade. Ele conhece o futebol. Mas atenção, ele aprendeu a saber. Nos primeiros anos sabia menos. No FC Porto é presidente de todos os desportos: andebol, hóquei, basquetebol, boxe, ciclismo, natação, bilhar... Pinto da Costa tem uma filosofia de base e tem capacidade para a adaptar aos tempos", garantiu.D'Onofrio garantiu que o FC Porto foi percussor do tipo de aposta que se faz hoje no mercado de transferências. Só que já o fazia antes do caso Bosman que muda o paradigma do futebol contemporâneo a partir de 1995."Agora, os maiores clubes procuram talentos em todos os cantos do Mundo. Não era assim na altura. Os clubes eram dirigidos por diretores que gastavam dinheiro em transferências sem uma visão de futuro. Procurávamos no Brasil e na Argentina. Esses eram mercados pouco explorados à época. Trouxe jogadores de futebol para o FC Porto e assim começámos a nossa ascensão. Agora todos os jogadores têm um agente, mas não era assim naquela época. Conversávamos com os jogadores e com os clubes. Também tive a minha rede em Espanha e Itália, onde abrimos o caminho. As transferências de Paulo Futre, em 1987, para o Atlético de Madrid e de Rui Barros para a Juventus, em 1988, foram recordistas. Eram as mais caras do verão. Tive contacto direto com o presidente e com o treinador Artur Jorge", frisou o antigo dirigente dos dragões.