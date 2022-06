Lugares anuais do Dragão custam entre 125 e 1.000 euros e a venda arranca esta terça-feira

O FC Porto anunciou que a venda de lugares anuais para o Estádio do Dragão irá começar a ser levada a cabo esta terça-feira, com os adeptos detentores do bilhete de época em 2019/20 a terem garantia de reserva até 7 de julho.O pacote simples, que contempla jogos do campeonato e da Taça da Liga, pode custar entre 125 e 170 euros. Já o pacote que, além das duas competições citadas ainda incluiu os encontros europeus, oscila entre 155 e os 1000 euros.De acordo com os dragões, os detentores de um lugar anual têm a possibilidade de transmissibilidade do ingresso. Além disso, os possuidores do lugar anual têm também direito a 20% de desconto na camisola do equipamento 2022/23, acesso aos jogos em casa do FC Porto B [limitado aos lugares disponíveis],prioridade e condições especiais em bilhetes para outros jogos não incluídos no pacote e acesso a promoções exclusivas durante o ano.Entre 9 e 11 de julho, está estabelecido um período de trocas.