Luis Díaz vai ser reforço do Liverpool

Luis Díaz vai deixar o FC Porto e rumar ao Liverpool neste mercado de inverno. O colombiano, de 25 anos, motivou uma oferta de 45 milhões de euros por parte dos reds, que contempla também 15 milhões de euros em objetivos, sendo que o clube do norte de Inglaterra já conta com o acordo por parte do jogador, apurou. Tal como o nosso jornal tinha adiantado na quinta-feira, a ameaça inglesa sobre o jogador era real e sê-lo-ia sempre até segunda-feira, dia do fecho do mercado, não obstante o negócio com o Tottenham não ter avançado.A entrada em cena do Liverpool, que há muito monitorizava o extremo, surge na sequência da oferta feita pelo Tottenham, em moldes muito semelhantes à proposta do rival, embora com um valor mais baixo ao nível dos objetivos (10 M€). O estatuto superior dos reds no plano competitivo e histórico seduziu Luis Díaz, ao contrário do que aconteceu com os spurs , como noticiámos na quarta-feira, e o jogador deu luz verde à mudança, isto já depois do patamar de entendimento conseguido entre os clubes ao início da madrugada desta sexta-feira.Do lado do FC Porto fica assim em aberto a possibilidade da transação vir a resultar numa verba total de 60 milhões de euros, fasquia apontada pela SAD como mínima para a saída do jogador neste momento - os dragões detêm 80 por cento do seu passe. Luis Díaz encontra-se neste momento ao serviço da seleção da Colômbia, pela qual entra em campo esta sexta-feira para enfrentar o Peru, pelo que a conclusão da transferência terá de ser feita à distância. A expectativa de parte a parte é que a oficialização do negócio não se prolongue até segunda-feira, último dia do mercado invernal, ficando antecipadamente concretizado durante este fim-de-semana.