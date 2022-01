Luis Díaz a caminho do Liverpool: adeptos em fúria invadem redes sociais portistas

As últimas publicações feitas pelo FC Porto nas principais redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, nada têm a ver com a iminente transferência de Luis Díaz para o Liverpool, por 45+15 milhões de euros. No entanto, as respetivas caixas de comentários foram invadidas por adeptos em fúria devido ao que consideram ser um negócio "horrível", "vergonhoso" ou "ruinoso".Há ainda os que aproveitam para pedir a Luis Díaz que não saia agora, em janeiro, do FC Porto, mas a grande maioria visa a administração portista, liderada por Pinto da Costa, acusando-a de vender a joia da coroa "a preço de saldos" e de "comprometer os objetivos desportivos" na presente temporada.No meio disto tudo, só o treinador sai ileso. "O Sérgio Conceição tem feito milagres, mas isto já é missão impossível", nota um seguidor portista na rede social Instagram.