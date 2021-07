Luis Díaz: «A ideia é continuar a crescer no FC Porto»

Jogador do momento na Colômbia, depois da sua grande participação na Copa América, Luis Díaz abriu o livro para fazer um ponto da situação sobre a sua carreira. Apesar de apreciar os principais campeonatos europeus, o extremo garantiu que não tem propostas do exterior e mostrou-se entusiasmado com a possibilidade de continuar ao serviço do FC Porto, de forma a prosseguir a sua evolução.





"Escolhi ir para o FC Porto, por tudo o que aconteceu com os colombianos que lá passaram, conseguiram coisas bonitas. A ideia é continuar a crescer no FC Porto. O meu empresário só me faz chegar se há interessados ou não, e neste momento não sei de nada. Até fechar o mercado vamos ver o que acontece", destacou o colombiano, em entrevista à 'Radio Caracol', não esquecendo a sua chegada ao clube e a ajuda dada pelo compatriota e amigo Mateus Uribe."Foi importante que o Mateus estivesse lá, além disso, o facto de haver mais jogadores que falavam espanhol fez com que fosse fácil sentir-me cómodo. Ter um companheiro como ele é sempre bom, é dos que te ajuda a crescer, porque tem currículo e experiência. Não foi fácil chegar à Europa, a transferência para o FC Porto foi um crescimento rápido. Se chegas a um clube desse nível é porque tens qualidade e disciplina. A humildade é algo que sempre me caracterizou, é algo que é preciso para conseguir os objetivos. Competir na seleção e no clube orgulha-me bastante e continuarei a trabalhar no duro", referiu o extremo, de 24 anos.Em todo o caso, o colombiano não negou que aprecia os principais campeonatos europeus. "Sempre gostei de ver bom futebol, como a Premier League, a Serie A italiana e a liga espanhola. A de Portugal também tem bom futebol, vamos ver se acontece algo e continuar com a mentalidade para conseguir grandes coisas", prosseguiu.Sobre a forma calorosa como foi recebido na Colômbia, depois de ter sido eleito a revelação da Copa América e integrado no melhor onze da competição, Luis Díaz não escondeu a sua emoção. "É espetacular chegar à Colômbia e ver essa receção. Posso partilhar esses momentos com a família, e isso é importante, porque há muito tempo que não estava com ela. Estão orgulhosos e felizes", rematou o colombiano.