Luis Díaz chega aos 100 jogos pelo FC Porto

Luis Díaz alcançou ontem uma marca importante com a camisola do FC Porto, ao somar o 100º jogo oficial pelos dragões. Um feito importante conquistado pelo internacional colombiano, sendo revelador da sua influência na equipa de Sérgio Conceição, quando ainda está no início da terceira temporada ao serviço do FC Porto.





Na época de estreia, Luis Díaz foi utilizado em 50 jogos e na época passada ficou-se pelas 47 partidas.