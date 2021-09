Luis Díaz com Falcão no onze ideal dos sul-americanos

A rádio colombiana RCN elabora todas as semanas o onze ideal de futebolistas sul-americanos que jogam na Europa e, no mais recente, o portista Luis Díaz foi um dos escolhidos. Quem também marcou presença nessa equipa de elite foi um antigo jogador FC Porto, o atacante Radamel Falcão, que marcou um golo na estreia pelo Rayo Vallecano. Neymar, do Paris Saint-Germain, também lá figura, mas o destaque vai por inteiro para avançado da equipa de Sérgio Conceição, pois é o único dos eleitos que não joga nos cinco principais campeonatos da UEFA.