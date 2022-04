Luis Díaz 'culpa' o FC Porto pelo sucesso táctico em Anfield: «Aprendi muito lá»

"Taticamente, a forma como nos preparamos e o facto de eu também ter de defender pode ter sido a coisa mais difícil até agora. Porém, tenho esse aspecto no meu jogo, pois passei algum tempo a jogar no FC Porto e penso ter conseguido aprender muito lá. Também aqui continuarei a melhorar, com certeza", afirmou Luis Díaz, em declarações aos meios de comunicação do Liverpool, fazendo, assim e em simultâneo, um elogio ao trabalho que Sérgio Conceição e a sua equipa técnica desenvolveram com ele, nos dois anos e meio que passou no Dragão.Desde que trocou o FC Porto pelo Liverpool, no janela de transferências de janeiro, Luis Díaz participou em 17 jogos pelos reds, contribuindo para 13 vitórias e três empates. Tem, por isso, apenas uma derrota, mas mesmo aí conta com a atenuante de só ter entrado em campo nos sete minutos finais da partida com o Inter Milão. Com a camisola do principal clube da cidade dos Beatles, apontou ainda quatro golos e fez duas assistências. Por tudo isso, ninguém em Liverpool duvida que a contratação do colombiano foi uma operação certeira. O próprio Díaz não esconde a satisfação por estes primeiros tempos ao serviço do Liverpool."Estou muito feliz, encantado por estar neste clube e por me ter adaptado da maneira que me adaptei. Partilhar um balneário com este grupo de grandes jogadores, bem como com o treinador, é para mim um prazer imenso. O mais importante é ajudar a equipa, continuar com o mesmo estilo com que comecei e trabalhar arduamente para poder alcançar grandes coisas aqui, quero o máximo", rematou.