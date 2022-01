Luis Díaz despede-se do FC Porto: «Vou levar-vos no meu coração azul e branco»

View this post on Instagram A post shared by Luis Fernando Diaz Marulanda (@luisdiaz19_)

Já anunciado como reforço do Liverpool , o colombiano Luis Díaz despediu-se do FC Porto através das suas redes sociais, isto depois do clube ter utilizado os mesmos meios para dizer adeus ao jogador. Recorde-se que, durante a manhã deste domingo, o FC Porto anunciou os contornos do negócio à CMVM, confirmando as informações anteriormente noticiadas por Record."FC Porto, para mim és eterno. Dou graças a Deus por me ter trazido a um clube que se converteu na minha casa e da minha família. Obrigado FC Porto, porque levo as melhores memórias de um Dragão cheio... o ruído, a emoção, o carinho e o apoio incondicional, são sensações únicas que sempre recordarei! Obrigado, Presidente, pela aposta em mim. Obrigado, Míster, pelo que pude aprender. Obrigado aos meus companheiros, porque no futebol nada se consegue sozinho. Obrigado aos adeptos que sempre me apoiaram. À cidade do Porto por me ter recebido e por ter recebido o meu maior presente, a minha filha Roma, é e será a casa de família. Obrigado à minha esposa, aos meus pais, à minha família por ser o pilar que me suntenta todos estes anos, à minha equipa de trabalho e todas as pessoas que acreditam em mim. Sinto-me mais um dragão e vou levar-vos no meu coração azul e branco", escreveu Luis Díaz nas suas redes sociais.