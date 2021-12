Luis Díaz destacado na Colômbia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O portal colombiano, ‘El Deportivo’, lançou, nas redes sociais, uma votação para apurar quem é o melhor jogador do país a atuar no estrangeiro e os leitores não tiveram dúvidas em destacar o portista Luis Díaz, que superou os compatriotas David Ospina, do Nápoles, e Duván Zapata, da Atalanta.