Luis Díaz e o empate em Milão: «Fizemos um grande jogo e temos de valorizar isso»

Luis Díaz marcou o golo do FC Porto no empate em San Siro frente ao AC Milan e, após a partida, o colombiano admitiu que a equipa de Sérgio Conceição foi perdulária.





"Importante é o que fez a equipa no geral, um grande trabalho desde o começo. Controlámos o jogo, tivemos muitas ocasiões. Se tivéssemos marcado essas ocasiões que tivemos, creio que o jogo teria sido muito diferente. Felicito os colegas e a equipa técnica pela forma como preparámos o jogo, fizemos um grande jogo", afirmou, em declarações à Eleven.

Sobre o golo, disse ser "um orgulho e felicidade poder ajudar a equipa", mas referiu que "o mais importante é o coletivo". "Fizemos um grande jogo e isso é o que temos de valorizar agora", acrescentou Luis Díaz, que foi eleito o 'Player of the Match' pela UEFA.



Jogo com o Liverpool

"Vamos preparar um jogo que é importante para ambas as equipas, dentro do objetivo que estamos a disputar. Vamos prepará-lo bem, sabemos que será jogo muito difícil, como são todos nesta competição. Teremos de ser inteligentes e concretizar as oportunidades, que não teremos muitas."