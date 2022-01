Luis Díaz e o futuro: «Estou muito concentrado no clube»

Luis Díaz diz estar "muito concentrado" no FC Porto. No final da vitória frente ao Estoril, o jogador sublinhou o compromisso com a equipa numa altura em que muito se fala de uma possível saída neste mercado de inverno"Agradeço a Deus por esta grande vitória, por este grande jogo que fez cada um de nós. No segundo tempo fomos atrás. Vínhamos de uma primeiro parte abaixo do que vínhamos fazendo, na segunda fizemos tudo muito bem. Graças a Deus deu para dar a volta. Parabéns a toda a equipa"."Estou muito concentrado no clube. Tenho de me focar no dia-a-dia. Estou feliz por estar cá".