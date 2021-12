Depois de ter sido distinguido com o prémio Avançado do Mês , Luis Díaz conquistou agora o de Jogador do Mês da Liga Bwin, com um total de 30,95% dos votos dos treinadores principais da competição.O avançado do FC Porto superou Ricardo Horta (Sp. Braga), que somou 14,29% dos votos, e de Matheus Nunes (Sporting), que recolheu 12,70% da preferência dos treinadores, completando o pódio na terceira posição.O colombiano, de 24 anos, "protagonizou dois meses ao mais alto nível, onde apontou um total de cinco golos no mesmo número de jogos disputados, adicionando ainda uma assistência às suas estatísticas relativas aos meses de outubro e novembro", sublinha a Liga em comunicado.