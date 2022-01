Colômbia 'desfalca' FC Porto no jogo com o Marítimo

?? Estos son los elegidos por @ReinaldoRuedaDT para los partidos y



Luis Díaz e Matheus Uribe, dupla do FC Porto, figuram entre os 28 eleitos de Reinaldo Rueda para a dupla jornada frente a Peru e Argentina, da fase de qualificação sul-americana para o Mundial'2022, uma lista que consta ainda com James Rodríguez (Al-Rayyan) e Radamel Falcão (Rayo Vallecano).Os dois jogadores deverão falhar o duelo entre FC Porto e Marítimo, agendado para o dia 30, uma vez que os encontros frente a Peru e Argentina realizam-se nos dias 28 de janeiro e 1 de fevereiro, respetivamente.À entrada para as últimas quatro rondas da fase de apuramento, a Colômbia encontra-se no quarto e último lugar de acesso direto ao Mundial'2022, apenas atrás dos já apurados Brasil e Argentina e do Equador.Guarda-redes: Andrés Mosquera Marmolejo, Camilo Vargas e David Ospina.Defesas: Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Fredy Hinestroza, Johan Mojica, Óscar Murillo, Stefan Medina, William Tesillo e Yerry Mina.Médios: Gustavo Cuéllar, James Rodríguez, Jéfferson Lerma, Juan Guillermo Cuadrado, Matheus Uribe, Diego Valoyes, Steven Alzate, Wilmar Barrios, Yáser Asprilla e Yimmi Chará.Avançados: Alfredo Morelos, Radamel Falcao, Harold Preciado, Luis Díaz, Luis Muriel, Miguel Ángel Borja e Rafael Santos Borré.