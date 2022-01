Luis Díaz e Uribe são titulares no duelo da Colômbia com o Peru

¡FORMACIÓN TITULAR!



Así forma la Selección Colombia de Mayores para enfrentar a #JuntosLoLogramos pic.twitter.com/S0f7VtImcZ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 28, 2022

Luis Díaz e Mateus Uribe são titulares no encontro que a seleção da Colômbia vai realizar diante do Peru, a partir das 21 horas de Portugal continental, e referente à qualificação para o Mundial do Qatar.Os dois jogadores voltam a fazer parte das escolhas iniciais do selecionador, mas os holofotes estão particularmente direcionados para o extremo, depois de conhecido o acordo com o Liverpool que o levará do Dragão até Anfield.Falcao ou James Rodríguez também integram o onze dos 'cafeteros'.