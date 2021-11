Luis Díaz e Vargas: uma troca de camisolas e uma fotografia para memória futura

Mal soou o apito final da partida entre FC Porto e Feirense, Kerwin Vargas e Luis Díaz aproximaram-se e ficaram alguns momentos à conversa. Os dois colombianos, de Feirense e FC Porto, respetivamente, trocaram algumas palavras e depois deram um abraço.Uma conversa que, diga-se, não terminou no relvado. Os dois jogadores voltaram a encontrar-se nos bastidores, aproveitando então para trocar camisolas e tirar uma fotografia juntos.Refira-se que Luis Díaz é um jogador que Vargas segue com atenção, por ser também colombiano e estar a brilhar ao mais alto nível. O percurso do extremo do FC Porto serve de referência ao avançado do Feirense.