Luis Díaz está de regressso ao Olival

Aí está Luis Díaz. O avançado colombiano testou positivo à Covid-19 antes do clássico do campeonato, frente ao Benfica, cumpriu o devido período de isolamento e, esta quarta-feira, voltou ao Olival.No entanto, segundo nos foi possível apurar, Díaz não integrou o treino com os restantes colegas, pois só teve alta pela manhã, treinando, depois, à parte do restante plantel.Quem deu conta do regresso de Díaz aos treinos foi Manafá, lateral que já faz tratamento no quartel-general dos azuis e brancos. "O craque está de volta", escreveu Manafá na fotografia que assinala o momento.