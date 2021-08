Luis Díaz: «Estivemos muito compactos desde o primeiro minuto»

Figura de destaque no triunfo (2-0) do FC Porto sobre o Belenenses SAD, já que apontou um dos golos dos dragões, Luis Díaz mostrou-se satisfeito com o comportamento da equipa.





"Fiz um bom verão, creio que alcancei aquilo que queria [na seleção]. Agora cheguei a querer mais, continuar a jogar como tenho feito. O grupo fez um grande trabalho, um grande encontro. Estivemos muito compactos desde o primeiro minuto, todos corremos para o mesmo lado e fizemos um bom jogo a nível coletivo", referiu o colombiano.O jogador, de 24 anos, parte para a terceira época de dragão ao peito.