Luis Díaz faz 'hat trick' na Liga Bwin: colombiano também distinguido com o melhor golo

As grandes exibições de Luis Díaz nos meses de outubro e novembro continuam a render-lhe frutos. Depois de ter sido eleito melhor avançado e melhor jogador, o colombiano viu agora o seu golo ao V. Guimarães ser distinguido como melhor golo da Liga Bwin nesse período.O grande golo de Díaz com que o FC Porto iniciou a reviravolta frente aos vitorianos, no Dragão, recebeu mais votos do que os tentos apontados por Yusupha e Hamache (Boavista), Galeno (Sp. Braga), Steven Vitória (Moreirense) e Beltrame (Marítimo).