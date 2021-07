Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Luis Díaz fez nova obra de arte Homem dos golos bonitos voltou a atacar, desta vez com um tiro acrobático no duelo com o Brasil





ACROBACIA. Craque colombiano juntou mais um momento alto à extensa coleção que já leva de golaços

• Foto: Getty Images