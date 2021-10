Luis Díaz: «Fizemos um grande jogo»

Luis Díaz apontou o primeiro golo do FC Porto no triunfo (2-1) diante do Paços de Ferreira e foi eleito o homem do jogo pela Liga. No final do encontro, o colombiano, que já leva seis golos na Liga Bwin e é o melhor marcador do campeonato, destacou a boa exibição da equipa de Sérgio Conceição.





"Só quero agradecer por mais um prémio, mas quero destacar o que fez o grupo. Sem eles não conseguia isto. Fizemos um grande jogo, estou contente porque jogámos bem e mostrámos que estamos para grandes coisas esta época", afirmou Luis Díaz, à Sport TV.