Luis Díaz foi convocado pela Colômbia e Mateus Uribe ficou de fora

O selecionador da Colômbia, Reinaldo Rueda, voltou a convocar Luis Díaz, agora para os compromissos frente ao Brasil (dia 12) e ao Paraguai (16), ambos de apuramento para o Mundial'2022. De fora dos eleitos do treinador cafetero ficou o também portista Mateus Uribe.





O médio colombiano lesionou-se no dérbi com o Boavista e, de lá para cá, tem feito apenas tratamento. A exceção deu-se na visita desta quarta-feira ao terreno do AC Milan (1-1), quando Uribe subiu ao relvado para realizar o aquecimento, em jeito de teste. Acabou, no entanto, por acusar a lesão muscular na coxa direita e, pouco tempo depois, recolheu aos balneários, sendo substituído no onze por Marko Grujic.Depois da paragem das seleções, o FC Porto volta ao activo no próximo dia 20, em nova eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Feirense. Recorde-se que Díaz está em risco de exclusão na seleção colombiana. Quer isto dizer que, se vir o cartão amarelo frente ao Brasil, pode regressar imediatamente a Portugal, uma vez que fica automaticamente castigado para o jogo com o Paraguai.Entre os 28 convocados pela Colômbia estão também os ex-portistas Radamel Falcão e James Rodríguez.