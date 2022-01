Luis Díaz foi o melhor avançado de dezembro

Com @LuisFDiaz19 em campo, o espetáculo ? é garantido



O colombiano conquista, uma vez mais, o Prémio Burger King ¸ ^ da #LigaPortugalbwin!



O que esperas do atleta até ao final da época? #LigaPortugal #criatalento #createstalent pic.twitter.com/Zu8gbsAV76 — Liga Portugal (@ligaportugal) January 11, 2022

Luis Díaz continua a colecionar prémios. Desta vez, o colombiano do FC Porto foi distinguido como melhor avançado do mês de dezembro, tendo recebido 29,17 por cento dos votos dos treinadores da Liga Bwin.O extremo, de 24 anos, ficou à frente de Paulinho (Sporting), com 28,57% e Darwin (Benfica), com 11,81%.