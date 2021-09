Luis Díaz: «Jogámos com atitude e personalidade»

Figura de destaque no triunfo do FC Porto sobre o Moreirense, Luis Díaz não escondeu a sua satisfação pela exibição da equipa.





"Antes de mais, felicito os meus companheiros. Mostrámos desde início que entrámos em campo com atitude e personalidade para podermos sair vitoriosos. O míster pede sempre atitude, isso é inegociável e é uma ideia que ele transmite sempre. Entrámos em campo com essa ideia e isso ajudou-nos a vencer. O clique foi a nossa atitude, sermos uma equipa trabalhadora e entrarmos com tudo na 2ª parte. Sabemos a capacidade que temos e o bom trabalho que estamos a fazer. Estamos em boa forma e agora temos de descansar para o que vem", vincou.O extremo aproveitou ainda para fazer uma análise àquilo que tem sido o seu desempenho a nível pessoal: "Razões para a minha boa forma? O crer e a ambição de querer sempre mais. Não me conformo, sempre foi assim durante a minha carreira".