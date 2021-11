Luis Díaz na mira do Liverpool

Luis Díaz está na mira do Liverpool. Quem o diz é o jornal 'AS', que dá conta do interesse de Jürgen Klopp no colombiano do FC Porto para colmatar a ausência de Sadio Mané durante o mês de janeiro, devido à sua participação na Taça das Nações Africanas, em representação da seleção do Senegal.O FC Porto não pretende abdicar da sua joia por menos de 80 milhões de euros (valor da cláusula de rescisão), mas ao que parece o gigante inglês está mesmo apostado em assegurar o extremo, de 24 anos, na reabertura do mercado para reforçar a sua equipa.Díaz é o melhor marcador dos dragões na presente época, tem brilhado a grande altura na Champions, e na próxima semana vai mesmo defrontar o Liverpool, em Anfield. Mais uma oportunidade para o técnico alemão consolidar a sua opinião sobre o jogador.