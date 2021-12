Luis Díaz: «Não me quero conformar com o que fiz até aqui»

Luis Díaz foi este domingo uma vez mais decisivo ao marcar o único golo do triunfo () do FC Porto na receção ao Sporting de Braga, em jogo da 14.ª jornada da Liga Bwin.Em declarações no final da partida, o goleador colombiano sublinhou a importância do resultado depois da eliminação na Liga dos Campeões."A equipa trabalhou da mesma maneira do início ao fim. Criámos várias ocasiões para fazer golo frente a um bom rival e que joga bem. Graças a Deus conseguimos o mais importante. Era importante dar uma boa resposta, reagir, porque ficou um sabor amargo de não conseguirmos o apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões", começou por dizer, ao microfones da Sport TV."Não sinto o peso da responsabilidade. Como qualquer outro jogador a ideia é ajudar a equipa e eu não fujo à regra, além de que sem os meus companheiros não podia fazer o que tenho vindo a fazer. Não me quero conformar com o que fiz até aqui. Quero continuar a perseguir os meus objetivos pessoais e continuar a crescer", terminou.