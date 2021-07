Luis Díaz não trocou a camisola com Messi para ficar com a de... Di María

Figura de destaque na última edição da Copa América, Luis Díaz terminou a prova como melhor marcador da competição, em igualdade com Messi. Em declarações à Radio Caracol, o extremo do FC Porto não escondeu que olha para o astro argentino como um ídolo e deixou ainda uma explicação curiosa para o facto de não ter trocado a camisola com o jogador do Barcelona.





"Cumprimentei o Messi e trocámos algumas palavras. Poder tê-lo ali perto foi um sonho que se tornou realidade porque sempre quis chegar a este nível, sempre quis jogar com grandes referências do futebol mundial. Com Di María troquei a camisola. Já tinha a camisola do Lionel, por isso não a trocámos", referiu o jogador, de 24 anos.De resto, Luis Díaz foi homenageado em Barrancas, a sua cidade, e fez questão de expressar a sua felicidade pelo que alcançou: "Estou feliz e agradecido a Deus por esta oportunidade de ser o goleador com o Messi, uma das grandes referências do futebol mundial". O camisola 7 do FC Porto vincou ainda que a boa prestação na Copa América não lhe traz outro estatuto e abordou o futuro. "Não se sabe nada sobre esse tema. É algo relacionado com o meu empresário e trataremos disso depois", rematou.O colombiano prepara-se para a sua terceira temporada no FC Porto. Em 2020/21, apontou 11 golos em 47 jogos.