Luis Díaz: «O futebol é isto, és castigado quando não marcas»

Após o empate (1-1) do FC Porto frente ao Marítimo, Luis Díaz não escondeu a sua insatisfação pelo facto de os dragões terem perdido dois pontos.





"Creio que fizemos um bom jogo, apesar de não termos conseguido a vitória. Desde o começo criámos muitas jogadas de golo e o que falhou foi a definição. Tivemos muitas ocasiões no primeiro tempo, que se tivéssemos concretizado nos tinham permitido vencer. O grupo fez um bom jogo, portou-se muito bem desde o início ao fim e está de parabéns", referiu à Sport TV.Assegurando que está bem fisicamente (saiu com alguma queixas), o extremo apontou baterias já ao próximo jogo: "Fizemos um grande jogo desde o início e eles contaram com a sorte de concretizarem a sua única oportunidade. O futebol é isto, és castigado quando não marcas. Agora há que preparar o que aí vem e descansar, que é o mais importante".