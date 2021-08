Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Luis Díaz pendente de Mbappé: alta tensão no fecho do mercado Everton avança pelo portista se perder Richarlison para o PSG, mas tudo depende do Real Madrid chegar ao astro francês





• Foto: Lusa