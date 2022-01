Luis Díaz recebe distinção de melhor avançado do mês de dezembro da Liga

Luis Díaz recebeu esta quarta-feira, no Olival, a distinção de melhor avançado do mês de dezembro da Liga. O extremo colombiano recolheu um total de 29,17% dos votos, batendo a concorrência de Paulinho (Sporting), que somou 28,57%, e de Darwin (Benfica), com 11,81%, na corrida pelo prémio.O camisola 7 dos dragões apontou dois golos e uma assistência em três jogos realizados no campeonato no último mês do ano transato, tendo sido fundamental para os triunfos da equipa orientada por Sérgio Conceição diante do Sporting de Braga e Vizela, das 14.ª e 15.ª jornadas do campeonato.