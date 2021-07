Luis Díaz recebe tremenda ovação em restaurante colombiano

Luis Díaz é símbolo de orgulho dos colombianos. O extremo do FC Porto esteve em grande nível na Copa América, com quatro golos apontados - dois deles no jogo de atribuição do terceiro lugar -, terminando como o segundo melhor marcador da prova, apenas atrás de Lionel Messi (5).





Esta segunda-feira, o jogador que se encontra em Barranquilla, na Colômbia, foi reconhecido em pleno restaurante e acabou por receber uma ovação quando se preparava para abandonar o estabelecimento, momento que foi capturado e rapidamente difundido nas redes sociais.