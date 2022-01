Luis Díaz recebeu prémio de melhor jogador: «Continuo a trabalhar para crescer»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Luis Díaz recebeu o galardão de melhor jogador da Liga Bwin referente ao meses de outubro e novembro e comentou o mesmo através dos canais de media da Liga Portugal."Muito contente por receber estes prémios. Continuo a trabalhar para crescer. Dou graças a Deus. Não seria possível sem a ajuda dos meus colegas e da equipa técnica. Continuamos a trabalhar para continuar a crescer", declarou o extremo colombiano do FC Porto que também foi agraciado com o galardão de melhor jogador e melhor golo do mês.