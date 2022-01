O ambiente é explosivo no FC Porto face à iminente saída de Luis Díaz para o Liverpool. A tranferência do avançado estará iminente e nas redes sociais já circulam fotos.Luiz Díaz deverá assinar um contrato com o Liverpool até 2027 e vai ganhar o triplo do que aufere no FC Porto.Sérgio Conceição personifica a revolta de uma grande fatia da nação portista pela venda de Luis Díaz, após as saídas de Sérgio Oliveira e Corona, e a tensão está tão elevada que começaram a circular rumores que apontam para um risco de rutura que, por agora, não tem confirmação.