Eurico Gomes é taxativo ao falar da saída de Luis Díaz do FC Porto: "é um mau negócio". À Rádio Renascença, o antigo jogador dos dragões sublinha que o extremo colombiano "faz falta" aos azuis e brancos.Não concordo que seja um bom negócio. O FC Porto não vive com abundância financeira, mas o Luis Díaz vendido por 45 milhões de euros é uma pechincha para quem o compra. E não sei se será o suficiente para salvaguardar as contas do clube", afirmou à Rádio Renascença.E prosseguiu, apontando que, ainda assim, há soluções entre os dragões com "jovens à porta do onze inicial". "São jovens que dão garantias ao Sérgio Conceição e ao FC Porto para que, no caso de o Luis Díaz sair, esteja colmatada a posição. A equipa não vai enfraquecer".Luis Díaz vai ser jogador do Liverpool já neste mercado de inverno, conforme Record avançou na madrugada desta sexta-feira , num negócio que vai rondar os 45 milhões de euros mais 15 por objetivos. Com tudo praticamente acertado entre as partes, resta agora perceber como se vai proceder a oficialização da mega operação que vai levar o extremo colombiano para Inglaterra.