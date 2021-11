Luis Díaz: «Vitória premeia a entrega de todos e estou feliz por ter ajudado»

Luis Díaz marcou dois golos e foi a grande figura do FC Porto na vitória nos Açores frente ao Santa Clara . No final do encontro, o colombiano sublinhou a grande exibição da equipa portista."Quero começar por destacar o trabalho que cada um realizou desde o início de jogo. Foi um excelente desempenho do FC Porto. Criámos várias ocasiões durante a primeira parte e conseguimos fazer um golo. Na segunda parte tudo foi mais fácil porque o Santa Clara assumiu outra postura e conseguimos ampliar o marcador. É uma vitória que premeia a entrega de todos e estou feliz por ter ajudado", afirmou, na flash-interview, aos microfones da Sport TV."Preparamos cada jogo de uma maneira diferente. Tínhamos perdido aqui para a Allianz Cup e isso deixou-nos um sabor amargo", acrescentou o colombiano, prometendo continuar a trabalhar para a ajudar a equipa."Tento dar o máximo em cada jogo e adaptar as minhas caraterísticas ao que o desenrolar pede. Voltar a marcar nos Açores não é mais do que uma coincidência e um reflexo dessa entrega. Sinto-me muito bem nesta fase, mas nada disto me deixa conformado porque essa atitude não me leva a lado nenhum, pelo que vou continuar a trabalhar com a mesma determinação para ajudar a equipa e continuar a ser um dos melhores jogadores da Liga Bwin", concluiu.