Além do episódio sucedido na flash interview de Taremi, a arbitragem de Luís Godinho no Estoril-FC Porto (1-1) também foi alvo de comentário dos dragões na sua newsletter diária."Se é certo que a equipa vai continuar a trabalhar com o objetivo de sempre - ser a cada dia e a cada jogo melhor do que no dia e no jogo anterior, para assim estar mais perto de ganhar títulos -, também é desejável que o problema do tempo útil de jogo venha a ser resolvido. Há poucos dias, numa conferência, o árbitro Luís Godinho disse que 'longe vão os tempos em que se exibia o cartão amarelo apenas aos 85 minutos [por perda de tempo] aos guarda-redes'. Ontem, apesar de os avisos terem começado na primeira parte, o mesmo Luís Godinho só mostrou o amarelo a Dani Figueira ao minuto 101 (!!!) - numa altura em que ser admoestado, mais do que uma penalização, já era uma espécie de prémio que permitia perder mais uns segundos. Não é este o caminho para resolver um problema estrutural do futebol português", lê-se no 'Dragões Diário'.Um pai com a filha ao colo, ambos com camisola do FC Porto, tiveram de sair dos respetivos lugares depois de insultos e cuspidela vindos da claque do Estoril , após o segundo golo anulado aos dragões, por fora de jogo. Os simpatizantes canarinhos reclamaram da presença do pai e da filha naquela zona da bancada, afirmando que a mesma era destinada a adeptos da casa. O adepto portista - que falou depois a Record - explicou que tinha bilhete comprado precisamente para aquela zona e que por isso tinha direito a lá estar. Perante a fúria dos estorilistas, o pai e a filha tiveram de assistir ao jogo noutro local e o FC Porto espera agora uma reação."O FC Porto está solidário com estes dois portistas e aguarda, natural e ansiosamente, a reação do secretário de Estado do Desporto e do presidente da Liga", pode ler-se no 'Dragões Diário' deste domingo.