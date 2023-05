Luís Gonçalves alvo de processo disciplinar

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a Luís Gonçalves, tendo por base os acontecimentos no final do encontro da última jornada, entre o FC Porto e o Casa Pia.Além do processo disciplinar, o administrador da SAD portista foi ainda condenado ao pagamento de uma multa no valor de 1530 euros. De recordar que, conformeadiantou no início desta semana, Luís Gonçalves e Gonçalo Reis, roupeiro do Casa Pia, trocaram insultos no final do jogo.Gonçalo Reis foi indicado como o provocador, ao gritar o seguinte para o banco adversário: "Vão para dentro! Vão para o c...!" Em resposta, Luís Gonçalves disse "vai para o c...! Não mandas aqui!", o que lhe valeu igualmente a ordem de expulsão. Insultos que foram agora confirmados no mapa de castigos do CD.