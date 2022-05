Luís Gonçalves: «Cometi erros e assumo-os»

Luís Gonçalves fez este sábado um balanço da época, destacando os laços existentes da equipa portista e reconhecendo que cometeu alguns erros."Escolher um momento chave é difícil. Este grupo e equipa são todos importante. O treinador tem sido fantástico e criado laços e a obrigatoriedade de darmos todo o máximo. Jovens? É aliciante ver o treinador a fazer evoluir estes jogadores. A chave de tudo isto é o treinador porque é ele que faz os jogadores atingir patamares que não achávamos possível. Incidentes no jogo com o Sporting? Acho que não aconteceu nada de especial. Foi muito empolado. Vamos aguardar pelos castigos e que se faça justiça. Eu próprio cometi erros e assumo-os. Temos todos de contribuir para melhorar o futebol. Próxima época? Temos um presidente com uma enorme capacidade para construir grupo e um treinador que não nos dá nada por garantido. Vamos procurar fazer as coisas bem na próxima época para que seja igual ou melhor que esta", disse à SIC.