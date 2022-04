Luís Gonçalves fora do banco do FC Porto no clássico da Luz

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu Luís Gonçalves com 15 dias de suspensão, devido ao cartão vermelho que viu no final do Sp. Braga-FC Porto. O administrador da SAD portista e habitual delegado ao jogo dos dragões não estará, assim, no banco dos azuis e brancos no sábado, frente ao Vizela, e também na jornada seguinte, frente ao Benfica, no Estádio da Luz. Além da suspensão, Luís Gonçalves foi ainda punido com uma multa de 1.530 euros."Entrou no terreno de jogo para confrontar o árbitro, dizendo: 'Foram seispenaltis por marcar!' e 'Ainda bem que não apitas mais o Porto'", pode ler-se no mapa de castigos divulgado esta quarta-feira, confirmando as palavras dirigidas por Luís Gonçalves ao árbitro Hugo Miguel, que Record já havia antecipado.