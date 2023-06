Luís Gonçalves suspenso por 50 dias

Luís Gonçalves foi condenado a 50 dias de suspensão e ao pagamento de uma multa de 8.160 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Em causa estão os factos ocorridos na receção dos dragões ao Casa Pia, que terminou com um 2-1 favorável ao FC Porto.O administrador da SAD portista acabou punido devido "a declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem", conforme descrito no mapa de castigos do CD da FPF.De recordar que, nesse jogo, Luís Gonçalves trocou insultos com Gonçalo Reis, técnico de equipamentos do Casa Pia, e ambos foram expulsos no final da partida pelo árbitro Manuel Oliveira.Referir ainda que o castigo não pode ser cumprido no período de férias entre o último jogo da última época e o primeiro da próxima.