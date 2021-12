Luís Gonçalves vai sentar-se no banco do FC Porto no clássico do campeonato, frente ao Benfica, segundo confirmoujunto de fontes oficiais.O administrador da SAD azul e branca tinha sido expulso no duelo da Taça de Portugal, tendo sido sancionado pelo Conselho de Disciplina da FPF com 22 dias de suspensão e 510 euros de multa.No entanto, os dragões, ao abrigo de um parecer emitido pelo departamento jurídico cujos mecanismos formais ainda não são conhecidos, conseguiram abrir caminho a que Luís Gonçalves possa desempenhar funções como delegado do FC Porto no reencontro com o Benfica, desta vez sob a arbitragem de Hugo Miguel.