Macaco esteve 'presente' no Dragão

O facto de estar impedido de entrar em recintos desportivos não impediu Fernando Madureira de ser figura de destaque no encontro de ontem. Assim, o líder da claque 'Super Dragões' esteve representado no topo sul do Estádio do Dragão por uma fotografia em grande escala. Macaco, recorde-se, está impossibilitado de assistir a jogos em estádios por um período de cinco meses.