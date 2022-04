Madjer: «Pinto da Costa disse-me que no FC Porto a bola não pode bater na barra. Tem de entrar»

Rabah Madjer, o herói de Viena, teceu rasgados elogios a Pinto da Costa e recordou um momento divertido quando chegou ao FC Porto, em 1985."Quando cheguei ao FC Porto, fizemos um jogo no Estádio da Luz, frente ao Benfica. Marquei um livre que foi à barra e no final do jogo o presidente disse-me que no FC Porto a bola não pode bater na barra. Tem de entrar...", recordou o argelino, que Pinto da Costa considerou o melhor jogador que viu com a camisola do FC Porto nos seus 40 anos de presidência."Espero mais 40 anos do presidente no FC Porto, todos ganham com ele, é um grande dirigente. Tem feito um trabalho espetacular no FC Porto e espero que ganhe mais títulos no futuro. O FC Porto ficará para sempre um grande de Portugal e da Europa. Ainda recentemente estive no Porto e falei com o presidente, com o Vítor Baía, com o João Pinto... o presidente sempre a sorrir, sempre a brincar, falámos do calcanhar de Viena. Gostava de expressar a minha expressão e respeito pelo presidente. Tive imenso prazer em trabalhar com ele, desejo-lhe uma vida longa e muito mais títulos. Obrigado por tudo e boa sorte", referiu Madjer, ao Porto Canal.