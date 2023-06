Mais longe do PSG, Sérgio Conceição recebeu proposta milionária do Al Hilal

Com a porta do Paris Saint-Germainpara Sérgio Conceição, eis que surgiu uma nova saída do Dragão para o treinador do FC Porto. Trata-se do Al Hilal, que, à margem das negociações com Jorge Mendes para a contratação de Rúben Neves, demonstrou interesse no técnico portista ao superagente português.De acordo com as informações apuradas por, esta é a terceira abordagem do emblema saudita a Sérgio Conceição, depois de duas primeiras negas dadas pelo treinador nas duas épocas anteriores. Desta feita, o Al Hilal está na disposição de pagar os 18 milhões de euros da cláusula de rescisão de Conceição, faltando perceber se o técnico se vai deixar seduzir por um campeonato que tem vindo a ganhar notoriedade nos últimos meses. Conformeescreveu recentemente, a intenção do treinador do FC Porto passa por se manter no futebol europeu.