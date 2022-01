Mais um clube espanhol na corrida por Toni Martínez

Depois de Espanyol e Granada, o Cádiz é mais um clube espanhol interessado em Toni Martínez para reforçar a sua equipa na segunda metade da época. Quem avançou com a notícia foi a 'Radio Cádiz Cadena Ser'.De acordo com esse artigo, o avançado do FC Porto, de 24 anos, é a prioridade do técnico Sergio González, que o conhece dos tempos em que ambos trabalharam juntos no Valladolid.Com pouco espaço de manobra no Dragão, Toni Martínez vai sendo cobiçado por vários clubes do seu país, mas é pouco provável que venha a deixar o FC Porto nesta janela de mercado, já que Sérgio Conceição conta apenas com três elementos para a frente de ataque. São eles Taremi, Evanilson e Toni Martínez.